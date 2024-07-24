Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Osman Şişkin (33), kırsal Ergül Mahallesi'ndeki evinin elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapıldı.
KURTARILAMADI
Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şişkin kurtarılamadı.
Şişkin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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