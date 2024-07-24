Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:05
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Osman Şişkin (33), kırsal Ergül Mahallesi'ndeki evinin elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şişkin kurtarılamadı.

Şişkin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


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