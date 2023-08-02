Son Dakika: İzmir'deki konsolosluk saldırısının zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi... İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda E.T. isimli kadını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:21
Son Dakika: İzmir'deki konsolosluk saldırısının zanlısı tutuklandı
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İzmir'in Konak ilçesindeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda dün saat 12.45 sıralarında konsolosluğa gelen Zafer Özdemir, E.T. isimli kadına tabanca ile ateş açtı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.T.'nin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan Z.Ö.'nün ise emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli, 'tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.T.'nin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi


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