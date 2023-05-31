Almanya'dan Rusya'ya misilleme: Başkonsolosluklarını kapatıyor
Almanya, Rusya'dan 2024 yılına kadar Almanya'daki dört başkonsolosluğunun faaliyetlerine son vermesini talep etti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger, günlük basın toplantısında konuştu.
Christopher Burger, Almanya'nın, Rusya'dan 2024 yılına kadar Almanya'daki dört başkonsolosluğunun faaliyetlerine son vermesini talep ettiğini bildirdi.
Burger, Rusya'daki Alman kurumlarının çalışan sayısını 350'ye düşürme kararına misilleme olarak yapıldığını söyledi.
Burger ayrıca, ülkesinin Yekaterinburg, Kaliningrad ve Novosibirsk'teki Alman başkonsolosluklarını da kapatma kararı aldığını duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve görüldü
- Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Neler konuşuldu?
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!