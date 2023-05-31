Almanya'dan Rusya'ya misilleme: Başkonsolosluklarını kapatıyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:46

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:46

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger, günlük basın toplantısında konuştu.

Christopher Burger, Almanya'nın, Rusya'dan 2024 yılına kadar Almanya'daki dört başkonsolosluğunun faaliyetlerine son vermesini talep ettiğini bildirdi.

Burger, Rusya'daki Alman kurumlarının çalışan sayısını 350'ye düşürme kararına misilleme olarak yapıldığını söyledi.

Burger ayrıca, ülkesinin Yekaterinburg, Kaliningrad ve Novosibirsk'teki Alman başkonsolosluklarını da kapatma kararı aldığını duyurdu.