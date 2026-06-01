Son Dakika... Kaçak maç yayını yapan Selçuksports’un sahibi gözaltına alındı

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar devam ediyor. Son operasyonlar kapsamında Selçuksport isimli, şifreli spor kanallarının yayınlarını kaçak yollarla ücretsiz olarak yayınlayan sitenin sahibi Selçuk Yılmaz gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yayınlandı.

DENİZLİ’DE YAKALANDI

Açıklamada şunlara yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda; Kullancıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve selçuksport isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında Yasadışı Bahis sitelerine teşvik edici paylasımlar olduğu 7258 SKM kapsamında 5.ç maddesine muhalefet ettiği tespit edilmiştir.

İSTANBUL’A SEVK EDİLİYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda siteyi yöneten kişinin Selçuk YILMAZ olduğu Pamukkale/ Denizli olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahsın Denizli ilinde yakalanması sağlanmış olup İstanbul’a sevkinin ardından diğer adli işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.