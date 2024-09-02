Son Dakika... Kadıköy'de savcıyı darbeden şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:46
Son Dakika... Kadıköy'de savcıyı darbeden şüpheli gözaltına alındı
Abone Ol google-news

İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i sokak ortasında darbeden şüpheli gözaltına alındı. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler