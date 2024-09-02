Son Dakika... Kadıköy'de savcıyı darbeden şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i sokak ortasında darbeden şüpheli gözaltına alındı.
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