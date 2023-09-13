Son Dakika: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davasında karar açıklandı
Son dakika haberi... Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme” ve “aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” suçlamasıyla açılan fesih davasının 4. duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme platforma açılan kapatma davasının reddedine karar verdi.
“Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme” ve “aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” suçlamasıyla Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan fesih davasında karar açıklandı.
Mahkeme platforma açılan kapatma davasının reddedine karar verdi.
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