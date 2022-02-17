Son dakika: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:07

Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddetle mücadelede cezaların artırılması için harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kadına şiddet uygulayan zanlılara iyi hal indirimi kaldırılacak. Ayrıca, kadına şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak.

'Acil' kodu başlayan çalışma tamamlanarak mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlıyım" demişti.