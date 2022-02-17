Son dakika: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor

Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddetle mücadelede iyi hal indiriminin kaldırılması için harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 11:07
Son dakika: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
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Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddetle mücadelede cezaların artırılması için harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kadına şiddet uygulayan zanlılara iyi hal indirimi kaldırılacak. Ayrıca, kadına şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak.

'Acil' kodu başlayan çalışma tamamlanarak mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlıyım" demişti.


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