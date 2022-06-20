Son Dakika: Kadir Şeker hakkında yeni gelişme
Yargıtay tarafından verilen ceza kararı bozulan ve dosyası Konya'ya geri gönderilen Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Yargıtay tarafından verilen ceza kararı bozulan ve dosyası Konya'ya geri gönderilen Kadir Şeker ile ilgili mahkeme kararını verdi.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, tutuklu sanık Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.
Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.
Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.
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