Son Dakika: Kadir Şeker'e tahliye kararı!

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:58

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) darbettiği öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12.5 yıla indirdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 06/02/2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilanı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumu'na Ayrılma Yönetmeliği'nin 6. maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Covid- 19 salgın hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

ŞEKER'İN BABASINDAN İLK AÇIKLAMA: 'ADALET YERİNİ BULMADI'

Tahliye kararını TELE 1’e değerlendiren baba Cengiz Şeker, “Kadir Şeker’in tahliye kararını memnuniyetle karşıladım. Ama adalet yerini bulmadı. Ben bunu kabul etmiyorum. Kasten adam öldürme değil bu. Kadir kasten kimseyi öldürmedi” dedi.

AVUKAT CANDAN: 'OLMASI GEREKEN BUYDU'

Cumhuriyet'e konuşan Kadir Şeker'in avukatı Seyhan Candan, "Duruşma esnasında da yerel mahkemenin tahliye kararı vereceğini bekliyorduk. Bizim fikrimiz o yöndeydi. İtirazdan da bir sonuç bekliyorduk. Mevcut infaza göre olması gereken de buydu" diye konuştu.

AVUKAT DAYLAN: 'ÇOK MUTLUYUZ'

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan ise tahliye kararı için mutlu olduklarını belirterek, ''Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara, biz aynı gün, aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.