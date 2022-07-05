Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada karar verildi

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Konya'da, Ayşe Dırla'yı (35) darbettiği öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken, 'ölümüne sebep olduğu' gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve yeniden yargılanan Kadir Şeker hakkında karar verildi.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 18:19

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

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Ayşe Dırla Kadir Şeker dava

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