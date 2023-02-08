Son Dakika... Kahramanmaraş depreminde son durum: Can kaybı 6 bin 957

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:54

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:35

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkım yarattı.

AFAD'ın saat 10.54'te yaptığı son dakika açıklamasına göre, depremlerde şu ana kadar 6 bin 957 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 224 kişi yaralandı.

AFAD'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:

"06.02.2023 tarihi 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 648 deprem meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6 bin 957 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 38 bin 224 vatandaşımız yaralanmıştır.

Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan alanda görev yapan personel sayısı 96 bin 670’tir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 121 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köpru¨su¨ kurulmuştur.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD'ın SAKOM'dan aktardığı bilgilere göre, 7 bin 108 yurttaşımız yaşamını yitirdi ve 40 bin 910 kişi yaralandı.