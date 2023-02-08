Son Dakika... Kahramanmaraş depremlerinde can kaybında büyük artış: 7 bin 108'e yükseldi!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:31

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:16

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yarattğı yıkımda can kaybı sayısı artıyor.

AFAD'ın saat 11.33'te yaptığı son dakika açıklamasına göre, toplam 7 bin 108 yurttaşımız yaşamını yitirdi; 40 bin 910 kişi de yaralandı. AFAD açıklamasında deprem bölgesinde, 70 bin 818 "AFAD Aile Yaşam Çadırının" kurulumunun tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 648 deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı yeni bilgiler şu şekilde oldu:

"SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır.

Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 70 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan alanda görev yapan personel sayısı 96 bin 670’tir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 122 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köpru¨su¨ kurulmuştur.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."