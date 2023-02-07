Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 2. gün, son durumu AFAD açıkladı: 4 bin 544 can kaybı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:51

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 20:10

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. 6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı.

İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, son durumu açıkladı.

Tatar, "Şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaşımız 4 bin 544. Yaralı sayısı 26 bin 721 kişi. Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor artçı sarsıntılar devam ediyor. 435 artçı sarsıntı meydana geldi" dedi.

Aynı açıklamasında Tatar, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu ve 60 bin 217 personel görev yaptığını söyledi.