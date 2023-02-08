Son Dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 3. gün: Can kaybında büyük artış (8 Şubat 2023)

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 07:06

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:12

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremin meydana getirdiği ağır yıkımla mücadele ediyor. 6 Şubat günü sabaha karşı ve öğleden sonra Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kenti vurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye de alarm verildiğini belirtti. Açıklanan son resmi verilere göre, 6 bin 234 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 37 bin 11 kişi yaralandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, deprem bölgesi (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) OHAL ilan etti. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şu ana kadar 400'ü aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde toplam 5 bin 775 bina yıkıldı, yıkılanlarla birlikte toplam 11 bin 302 binaya ilişkin ise 'yıkıldı ihbarı' yapıldığı bildirildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, dün Adana ve Hatay’da incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla halka seslendi. Hatay’ın Arsuz ilçesinden seslenen Kılıçdaroğlu, “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, Sarayı'yla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar” dedi.

Enkaz altında alan yurttaşları arama-kurtarma çalışmalarında zamanla yarış sürüyor. Bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

09.34: AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

09.16: Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.

08.57: Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

08.28: Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

08.22: Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

07.29: Adalet Bakanı Bozdağ, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" dedi.

07.08: AFAD saat 06.47'de Adıyaman'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.54 kilometre olarak ölçüldü.

06.05: İskenderun'da enkaz altında kalan baba Nihat Delatioğlu ve otizmli kızı Didem Delatioğlu, depremden 38 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

03.19: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi" denildi.

03.03: Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.