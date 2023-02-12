Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremde 7. günün ilk mucizesi
Son dakika haberi... Hatay'da 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül isimli yurttaş 149. saatte enkaz altından sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere birçok kentten hissedildi. Deprem faciasının 7. gününe toplam can kaybı 24 bin 617'ye yaralı sayısı ise 80 bin 278'e yükseldi.
Depremin ardından bölgede ekiplerin zamana karşı yarışı devam ediyor.
Büyük felaketten 149 saat sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, Mutlular Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- ABD Çinli şirketleri kara listeye aldı
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
- Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir?