Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremde 7. günün ilk mucizesi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 08:41

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 09:28

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere birçok kentten hissedildi. Deprem faciasının 7. gününe toplam can kaybı 24 bin 617'ye yaralı sayısı ise 80 bin 278'e yükseldi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin zamana karşı yarışı devam ediyor.

Büyük felaketten 149 saat sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, Mutlular Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarıldı.