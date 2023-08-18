Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:01
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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