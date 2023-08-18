Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 18, 2023
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/uLz5F99e2A
18.08.2023, 16:44:48 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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