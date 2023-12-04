Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:28

Güncelleme: 04.12.2023 - 14:33

Afet ve Acil Drum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.