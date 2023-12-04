Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Drum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2023
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-04
Saat:14:20:03 TSİ
Enlem:38.31306 N
Boylam:37.16194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/jpoTGys7Z1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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