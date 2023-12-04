Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:28
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Drum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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