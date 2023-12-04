Sosyal medyaya damga vurmuştu... Depremde çayını alıp kaçan esnaf konuştu: 'Refleks oldu'
Depremde çayını alıp dışarı kaçan adam sosyal medyanın gündeminde... Gemlik'te 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir işyerinde yaşanan panik ve esnafın çayını alıp dışarı kaçması sosyal medyada gündem oldu. O esnaf ilk kez konuştu.
Bursa’nın Gemlik Körfezi’nde saat 10.42’de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremde çayını yanına alıp sokağa kaçan esnaf konuştu.
Panik anında gayri ihtiyari olarak çayı yanına aldığını belirten elektrikli ev aletleri servisi sahibi Bledjan Shtufi, "6 Şubat depremlerinden sonra teyakkuz halindeyiz. Aslında çayı yanıma alıp dışarıya çıkmam gayri ihtiyari bir hareketti" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde hırdavat dükkanında depreme yakalanan Shtufi, olay anını anlattı.
"AMACIMIZ FENOMEN OLMAK DEĞİL"
Arkadaşlarını ziyarete geldiğini geldiği anda işyerinde depreme yakalandığını kaydeden Shtufi, "İçeride çay içiyorduk. Çayımızı alıp hızlıca kaçtık. Normalde depremden korkmayan bir insanım. Ayakta olduğumuz için böyle bir refleks oldu. Son yaşanan 6 Şubat depreminin verdiği üzüntülerden etkilendik. Bir anda topukladık. Sosyal medyada konuşuluyoruz. Acıların üstüne bir nebze olsun insanları gülümsettiysek ne mutlu. İsteyerek yapılan bir hareket değildi. 30 saniye dışarıda kaldık. İçeriye girdik. Arkadaşlarımız burada rahat olduğu için geri döndük. Arkadaşlarımız olumlu dönüş yapıyor. Herkes fenomen oldun diyor. Amacımız fenomen olmak değil. Bir farkındalık oluşturduysak ne mutlu bize" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı