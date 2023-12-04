Sosyal medyaya damga vurmuştu... Depremde çayını alıp kaçan esnaf konuştu: 'Refleks oldu'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:03

Güncelleme: 04.12.2023 - 14:04

Bursa’nın Gemlik Körfezi’nde saat 10.42’de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremde çayını yanına alıp sokağa kaçan esnaf konuştu.

Panik anında gayri ihtiyari olarak çayı yanına aldığını belirten elektrikli ev aletleri servisi sahibi Bledjan Shtufi, "6 Şubat depremlerinden sonra teyakkuz halindeyiz. Aslında çayı yanıma alıp dışarıya çıkmam gayri ihtiyari bir hareketti" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde hırdavat dükkanında depreme yakalanan Shtufi, olay anını anlattı.

"AMACIMIZ FENOMEN OLMAK DEĞİL"

Arkadaşlarını ziyarete geldiğini geldiği anda işyerinde depreme yakalandığını kaydeden Shtufi, "İçeride çay içiyorduk. Çayımızı alıp hızlıca kaçtık. Normalde depremden korkmayan bir insanım. Ayakta olduğumuz için böyle bir refleks oldu. Son yaşanan 6 Şubat depreminin verdiği üzüntülerden etkilendik. Bir anda topukladık. Sosyal medyada konuşuluyoruz. Acıların üstüne bir nebze olsun insanları gülümsettiysek ne mutlu. İsteyerek yapılan bir hareket değildi. 30 saniye dışarıda kaldık. İçeriye girdik. Arkadaşlarımız burada rahat olduğu için geri döndük. Arkadaşlarımız olumlu dönüş yapıyor. Herkes fenomen oldun diyor. Amacımız fenomen olmak değil. Bir farkındalık oluşturduysak ne mutlu bize" diye konuştu.