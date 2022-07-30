Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ts 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:25
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göreyse depremin büyüklüğü 3.7, derinliği 1.9 kilometre olarak ölçüldü.


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