Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ts 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 30, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 30.07.2022, 22:14:47 TSİ
Enlem : 37.4588 N
Boylam : 36.9535 E
Derinlik : 3.01 km
Detay : https://t.co/97FM3SRK6w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göreyse depremin büyüklüğü 3.7, derinliği 1.9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2022
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/dxFIkNtzk3
30.07.2022, 22:14:47 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 1.9 km#Kandilli
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