Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göreyse depremin büyüklüğü 3.7, derinliği 1.9 kilometre olarak ölçüldü.