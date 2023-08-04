Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-04
Saat:18:36:14 TSİ
Enlem:37.501 N
Boylam:37.057 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/yt6he7QaNJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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