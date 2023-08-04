Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 18:43
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü.


deprem kahramanmaraş afad

En Çok Okunan Haberler