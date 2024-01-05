Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-05
Saat:17:03:03 TSİ
Enlem:38.37528 N
Boylam:37.45194 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/lm1xV9KGHf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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