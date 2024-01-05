Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:21
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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