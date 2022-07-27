Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:44
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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Kahraanmaraş'ta 3.8 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi. Derinliği ise 3.3 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem saat 18.38'de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise Kahramanmaraş'taki depremin derinliği 3.64 kilometre olarak ölçüldü.


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