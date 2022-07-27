Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahraanmaraş'ta 3.8 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi. Derinliği ise 3.3 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem saat 18.38'de meydana geldi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 27, 2022
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/WKOGiiGqvQ
27.07.2022, 18:38:41 TSİ
Büyüklük: 3.8,
Derinlik: 3.3 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise Kahramanmaraş'taki depremin derinliği 3.64 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 27, 2022
Büyüklük : 3.8 (ML)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 27.07.2022, 18:38:42 TSİ
Enlem : 37.4630 N
Boylam : 36.9600 E
Derinlik : 3.64 km
Detay : https://t.co/xE2SfDRp7U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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