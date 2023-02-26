Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 07:51
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.37'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. 

 

 


afad kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi

En Çok Okunan Haberler