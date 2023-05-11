Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:06

Güncelleme: 11.05.2023 - 18:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17.57'de meydana gelen depremin derinliği 11.56 km olarak ölçüldü.