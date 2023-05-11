Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:06
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17.57'de meydana gelen depremin derinliği 11.56 km olarak ölçüldü.


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