Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 08:57
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.49'da meydana gelen depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta büyük yıkıma yol açan depremlerin ardında artçı sarsıntılar devam ediyor.


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