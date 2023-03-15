Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.49'da meydana gelen depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta büyük yıkıma yol açan depremlerin ardında artçı sarsıntılar devam ediyor.
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