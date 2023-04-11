Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 02:01
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.45'te merkez üssü, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7.18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin kentin birçok bölgesinde hissedildiği öğrenildi.


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