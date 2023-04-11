Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 11.04.2023 - 02:01

Güncelleme: 11.04.2023 - 02:01

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.45'te merkez üssü, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7.18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin kentin birçok bölgesinde hissedildiği öğrenildi.