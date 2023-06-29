Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2023 - 16:45
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.34'te gerçekleşen depremin 5.53 km derinlikte olduğu bildirildi.


kahramanmaraş deprem afad

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde acı bayram: Gözler hüzünlü

Deprem bölgesinde acı bayram: Gözler hüzünlü
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!
Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

En Çok Okunan Haberler