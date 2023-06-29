Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.34'te gerçekleşen depremin 5.53 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-29
Saat:16:34:42 TSİ
Enlem:38.007 N
Boylam:37.406 E
Derinlik:5.53 km
Detay:https://t.co/XxfxE8q0Uj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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