Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem 10 kenti derinden etkiledi. Deprem Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok çevre ilden hissedildi.
Bölgede ise artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.50'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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