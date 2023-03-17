Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:16

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.