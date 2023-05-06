Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre saat 15:29'da meydana gelen deprem 10.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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