Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 15:39
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre saat 15:29'da meydana gelen deprem 10.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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