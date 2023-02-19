Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3, Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:12

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 07:37

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Saat 07.07'de meydana gelen depremin derinliği 4.98 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 06.59'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 10.07 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Yetkililer, evleri ağır hasarlı olan vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.