Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem... Çevre ilçe ve illerde de hissedildi
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
AFAD, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.45'te yaşanan depremin derinliği 6.94 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:08:45:21 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.644 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/jhLXpRCTHW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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