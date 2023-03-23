Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem... Çevre ilçe ve illerde de hissedildi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 08:52

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 08:58

AFAD, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.45'te yaşanan depremin derinliği 6.94 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçe ve illerde de hissedildi.