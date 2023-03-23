Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem... Çevre ilçe ve illerde de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 08:52
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem... Çevre ilçe ve illerde de hissedildi
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AFAD, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.45'te yaşanan depremin derinliği 6.94 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçe ve illerde de hissedildi. 


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