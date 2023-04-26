Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18.31'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:38
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.31'de merkez üssü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7.36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler