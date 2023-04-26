Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18.31'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.31'de merkez üssü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-26
Saat:18:31:03 TSİ
Enlem:37.986 N
Boylam:36.422 E
Derinlik:7.36 km
Detay:https://t.co/ksBnRNCVll@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
7.36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
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