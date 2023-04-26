Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:38

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:42

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.31'de merkez üssü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7.36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.