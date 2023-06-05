Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığo (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.41 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-05
Saat:19:40:47 TSİ
Enlem:37.981 N
Boylam:36.554 E
Derinlik:11.41 km
Detay:https://t.co/ReRwhIhoMV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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