Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 19:48
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığo (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 11.41 km olarak kaydedildi.


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