Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:45

AFAD'ın duyurduğuna göre, Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.3 şiddeti diye duyurdu.