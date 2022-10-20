Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın duyurduğuna göre, Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.3 şiddeti diye duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 20, 2022
IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/XKHAxgQoKf
20.10.2022, 14:34:58 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.6 km#Kandilli
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