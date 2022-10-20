Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 14:45
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın duyurduğuna göre, Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.3 şiddeti diye duyurdu.


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