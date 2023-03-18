Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 08:21
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.14'te meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.


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