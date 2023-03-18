Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.14'te meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-18
Saat:08:14:29 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.454 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/NIxUbGBJy4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
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