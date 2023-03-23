Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3, 4 ve 4.2 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:27

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:19

AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Öncelikle şunu söyleyeyim art arda depremler bölgede oluyor. Zaman zaman 5'in üzerine çıkabileceğini söylemiştik. 6'ya kadar çıkabilir. 5.3 hasarlı binalar için sıkıntı oluşturuyor. Yıkılmadan önce etrafının çevrilmesi gerekiyor, insanların oraya yanaşmaması gerekiyor. Dışarıda bile hissedebileceğiniz bir deprem büyüklüğü. Bu süreç biraz sürecek, zaman zaman da büyüyecek. Artçı deprem olarak değerlendirilmesi gerekir. Sığ depremlerin şiddeti yüzeyde daha çok hissediliyor. 7 kilometre olması bu açıdan önemli" dedi.

#DEPREM

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre, bölgede saat 12.23'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Depremlerin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı değerlendirmede, artçıların ilk 4 ay yoğun olarak süreceğini söyledi. Ercan Twitter paylaşımında, şunları kaydetti:

"Göksun-Kahramanmaraş'ta M5,3 orta büyüklükte bir deprem oldu, 4 sn sürdü.Yıkım gücü yapılar yaralı olduğundan 6 olarak gerçekleşti. Göksun,6 Şubat’tan beri bir türlü dinginleşmemişti. Şimdi artçılarını en çok M4,3 olarak göreceğiz. Ne yazık ki artçı depremler ilk 4 ay yoğun sürecek.

Göksun-Kahramanmaraş yönüne doğru, depremcikler dizilmektedir. Buna koşut olarak Saimbeyli, Türkoğlu’na doğru depremcik dizilimi de ilgi çekmektedir. Ne var ki, Kadirli, İmamoğlu, Kozan, Adana’ya doğru olan Savrun kolu dingin görülüyor."

GÖKSUN-KAHRAMANMARAŞ’ta M5,3 orta büyüklükte bir deprem oldu,4 sn sürdü.Yıkım gücü yapılar yaralı olduğundan 6 olarak gerçekleşti.Göksun,6 Şubat’tan beri bir türlü dinginleşmemişti.Şimdi artçılarını en çok M4,3 olarak göreceğiz. Ne yazık ki artçı depremler ilk 4 ay yoğun sürecek. pic.twitter.com/VOr6fA5CTx — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 23, 2023

Ercan bir başka paylaşımında ise Doğanşehir'i işaret ederek, "Göksun gibi, Malatya(Doğanşehir’de) artçı depremlerin sık bekleneceği bir köşe görünümünde. Çadırlarda, takma konutlarda kalın" dedi.