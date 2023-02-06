Fuat Oktay, Kahramanmaraş'taki depremin ardından son durumu açıkladı: 284 can kaybı!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:11

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı… Deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son durumu paylaştı.

Oktay 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını duyurdu.

Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşlara tamamen kapatıldığını, Kahramanmaraş ve Gaziantep havalimanlarının ise sivil uçuşlara kapatıldığını kaydetti. Deprem bölgesi 10 ilde okullar 1 hafta tatil edildi.

“BU SAYILARIN ARTACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.”

Oktay, “Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir” dedi.

"78 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDI"

An itibariyle 78 artçı deprem meydana geldiğini belirten Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Maraş, Antep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Nurdağı, Gölbaşı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışı durdurulmuştur.

Depremden etkilenen diğer canlılarımız var. Bunlarla alakalı Tarım Orman Bakanlığımız yoğun şekilde çalışıyor. Hayvanların aynı şekilde soğuktan korunabilmesini sağlayacak şekilde gerekli tedbirleri alıyor. Hayvan çadırları bölgeye sevk ediliyor.”

HATTI KAPANANLARIN HATTI AÇILDI

Oktay şöyle konuştu:

“Haberleşmeyle ilgili ilk etapta bazı sıkıntılar olabiliyor. İhtiyaç olmadığı sadece iletişim bakımından görüşmeler olmalı. Uzun görüşmeler olmamalı. Haberleşmede problem yaşamıyoruz. 102 mobil baz istasyonu bölgeye gönderilmiştir. 2 iletişim aracı, 504 jeneratör bölgeye sevk edilmiştir. Fatura, borç vb. nedenlerle hatları kapatılmış olanların hatları açılmıştır. TURKSAT da uyduları bölgeye sevk etmiştir.”

10 İLDE OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Oktay, “Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak” dedi.