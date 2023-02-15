Son Dakika: Kahramanmaraş’ta Cemile Kekeç 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:38

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:55

Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi verilere göre can kaybı sayısı 35 bin 418'e yükseldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 gün sonra enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı.

Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkazda çalışma yapan ekipler, Melike İmamoğlu'nun yaşadığını belirledi. Kadının yerini tespit eden kurtarma ekipleri, zorlu bir çalışma sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu enkazdan çıkarmıştı.