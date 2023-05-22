Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre,Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.13'de meydana gelen deprem, 13.16 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-22
Saat:10:13:22 TSİ
Enlem:37.505 N
Boylam:37.131 E
Derinlik:13.16 km
Detay:https://t.co/AgDw0gIQc5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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