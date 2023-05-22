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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:40
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre,Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.13'de meydana gelen deprem, 13.16 km derinlikte gerçekleşti.



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