Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin, 5,17 kilometre derinliğinde olan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-21
Saat:16:54:32 TSİ
Enlem:37.986 N
Boylam:36.347 E
Derinlik:5.17 km
Detay:https://t.co/V1iyFXgQ7W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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