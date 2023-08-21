Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:05

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:34

AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin, 5,17 kilometre derinliğinde olan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.