Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:05
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
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AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Yerin, 5,17 kilometre derinliğinde olan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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