Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:52
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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