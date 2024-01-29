Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-29
Saat:09:43:00 TSİ
Enlem:38.13389 N
Boylam:37.05833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9synYahQU7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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