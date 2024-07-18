Son Dakika... 'Kamuda tasarruf' teklifi Meclis'te kabul edildi!

Son dakika haberi... Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM’de kabul edildi. Yasa, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 22:33
Son Dakika... 'Kamuda tasarruf' teklifi Meclis'te kabul edildi!
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Kamuda tasarrufun attırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yürürlüğe girme tarihi ise 1 Eylül 2024 yerine 1 Ocak 2025 olarak değiştirildi.

Yasayla birlikte kamuda birden fazla maaş alma dönemi sona erecek.

Yasayla, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Huzur hakkı ikramiye gibi ödemelere de üst sınır getirilecek.

Yasa, kamuda tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırım da getiriyor.

Buna göre, Tasarruf tedbirlerine uymayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek.

Tasarruf tedbirlerine uyumla ilgili denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

İHTİYAÇ FAZLASI ARAÇLAR SATILACAK

Yasayla ayrıca, kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkartılacak.


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