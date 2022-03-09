Son Dakika: Kamyon ve TIR'ların, Trakya ve Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların il girişine 10 Mart Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren izin verilmeyeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 23:39
Son Dakika: Kamyon ve TIR'ların, Trakya ve Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadar kamyon ve tırların İstanbul’a girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir.”


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