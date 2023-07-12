Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 12.07 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 12, 2023
CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) https://t.co/uUgqFwPzg2
12.07.2023, 11:52:45 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
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