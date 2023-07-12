Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:12
Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 12.07 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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