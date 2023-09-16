Son dakika... Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı

Son dakika haberi... İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:56
Son dakika... Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı
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İstanbul Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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