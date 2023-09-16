Son dakika... Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:56

Güncelleme: 16.09.2023 - 23:34

İstanbul Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.