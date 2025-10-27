Son dakika... Karadağ'ın 'vize' kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama!

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını açıkladı. Karar, yalnızca turistik ziyaretleri değil, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türk vatandaşlarını da etkileyecek.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında "Yarın, acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız" ifadelerini kullandı.

Spajic, ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatacaklarını da ekledi.

KARARIN SEBEBİ NE?

Kararın bir Türk grubun karıştığı kavga ve darp olayı nedeniyle alındığı iddia ediliyor. 3 kişilik bir Türk grubunun, bir Karadağ vatandaşının ölümüne neden olduğu ileri sürülüyor. Öte yandan Karadağ'da Türklerin karıştığı suçların artışından söz ediliyor.

Yerel basına göre olaylar, Podgorica’da 25 yaşındaki M.J. isimli bir Karadağlının, ülkede yaşayan iki Türk vatandaşı tarafından bıçaklanmasının ardından başladı.

Olayın ardından başkent Podgorica’nın Zabjelo Mahallesi, protestoların merkezi oldu. Kısa sürede sosyal medyada örgütlenen gruplar, Türkiye karşıtı videolar paylaşmaya başladı. Ardından, kalabalık gruplar Türklere ait iş yerlerinin önünde "Türklere ölüm" sloganları atarak gösteri yaptı.

Harekete geçen polis, saldırı olayının failleri de dahil olmak üzere, 40’tan fazla Türk vatandaşını gözaltına aldı. Bu kişilerin sınır dışı edilecekleri açıklandı.

Öte yandan yerel medyaya yansıyan haberlerde, "operasyonun devam edeceği ve polisin ülkedeki Türklere karşı denetim yapacağı, kanuna aykırılık durumunda yaptırım uygulanacağı" ifade edildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş hakkını askıya alma kararını tetikleyen olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."

90 GÜNLÜK VİZE SERBESTİSİ VARDI

Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde "Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir" hükmü bulunuyordu.

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.