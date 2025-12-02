Son Dakika... Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 09:34:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de MIDVOLGA-2 tankeri isimli gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, geminin Rusya'dan Gürcistan'a seyrettiği ve ayçiçek yağı yüklü olduğu aktarıldı. Geminin Karadeniz kıyısından 80 mil açıkta saldırıya uğradığı bildirildi.

Geminin 13 personelinde ise olumsuz durumun rastlanmadığı ve yardım talebinin olmadığı aktarıldı. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz açıklarında 28-29 Kasım tarihlerinde VIRAT isimli gemiye saldırı düzenlenmişti.

Daha önce İDA saldırısına uğradığı rapor edilen gemiye, yeniden insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bilgisinin alındığı kaydedilmişti.

