Son Dakika: Karaköy’de 5 katlı metruk bina çöktü... Yol trafiğe kapatıldı

Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı boş binadan betonların düşmesi üzerine çökme riskine karşı cadde araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.

DHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:46
Son Dakika: Karaköy’de 5 katlı metruk bina çöktü... Yol trafiğe kapatıldı
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tramvay seferleri de yapılamıyor.

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.


Karaköy Bina

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