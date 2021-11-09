Son dakika... Karamollaoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 15.00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek.
Partisinin Cumhur İttifakı'na katılması yönünde çalışma yürüten ve 1 Ekim'de vefat eden Oğuzhan Asiltürk'e muhalefet ettiği bilinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan ile görüşecek. Yarın (10 Kasım) 15.00'te yapılacak görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağı açıklandı.
Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Asiltürk 21 Nisan'da da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Asiltürk, Erdoğan'ın KKTC gezisine de katılmıştı. Asiltürk ittifaka katılmak için 20 milletvekili şartı öne sürmüştü.
Saadet Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Asiltürk'ün herhangi bir ittifaka katılmak için 20 milletvekilliği istemesini eleştirirken "Saadet vekil dilenmez" demişti.
Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün girişimleriyle ilgili olarak "Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur." ifadesini kullanmıştı.
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